Immobilier : construire en terre crue, une méthode ancestrale qui a de l'avenir

Lundi 11 novembre, coup de projecteur sur la révolution des maisons en terre crue. Cette technique ancestrale est à nouveau utilisée notamment dans le Cher pour mieux isoler les logements.

De la terre, de la paille et des gestes surgis du passé. Architecte et maçon, Adrien Poullain a fait le pari de construire de façon plus vertueuse. Sur une ossature en bois, les bottes de paille sont recouvertes d'enduit en terre crue. La toile de jute va permettre à la terre, récupérée d'un chantier voisin, de se coller à la paille en séchant, de quoi isoler un futur relais petite enfance à Vierzon (Cher). La méthode est plus écologique mais aussi 15 % plus chère. La mairie rentrera dans ses frais en économisant sur le chauffage.

Une technique qui doit encore faire ses preuves

À Bagneux (Hauts-de-Seine), un immeuble de 50 logements a été construit avec une structure en béton et des cloisons en briques de terre crue. Pour Adrien Poullain, il existe encore quelques freins. "On a dû montrer que ça allait tenir donc on a réalisé pas moins de 145 pages de notes de calculs et 15 essais normalisés qu'on a financés pour pouvoir montrer que ça allait tenir", explique-t-il. De plus, seules quelques entreprises en France maîtrisent cette technique.

