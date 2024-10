Immobilier : ces communes qui contre-attaquent Airbnb

H. Capelli, C. Blondiaux, A. Arnal, L. Fourment, B. Parayre, L. Bourgoin

Depuis plusieurs années, les habitants de villes touristiques peinent à se loger, les propriétaires préférant réserver leurs logements à Airbnb et aux locations saisonnières peu taxées. Partout en France, des maires tentent de trouver la parade pour libérer des logements.

Au Pays basque, trouver un hébergement en passant par Airbnb est devenu un réflexe pour beaucoup de touristes. Les élus locaux s’en inquiètent : 11 000 maisons et appartements loués sur une courte durée, c’est autant de logements en moins pour les habitants, qui peinent à trouver un toit. "Ça fait un an que je cherche, et c’est vraiment la galère pour cette région", déplore un homme.

Les mesures prises par les communes

Depuis un peu plus d’un an, les propriétaires qui souhaitent continuer à louer leur bien à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) pour un week-end ou une semaine doivent en contrepartie proposer un second logement en location, pour une longue durée. Les autorités locales estiment que la mesure porte déjà ses fruits. À Marseille (Bouches-du-Rhône), les employés municipaux ont récupéré les boîtes dans lesquelles les locataires peuvent récupérer les clés de leur Airbnb.

À Chamonix (Haute-Savoie), la collectivité a décidé de "limiter la capacité à louer à un bien par personne physique, et bientôt morale", indique le maire (SE), Éric Fournier.

