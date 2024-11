Le Pays basque met en place à son tour l'encadrement des loyers

Concrètement, les propriétaires d'appartements ou de maisons ne peuvent plus fixer librement leur prix. Qu’en pensent les habitants ?

Applicable au renouvellement du bail, l'encadrement des loyers dans 24 communes du Pays basque est une excellente nouvelle pour les locaux. "Je pourrai gagner jusqu'à 300 euros de loyer", estime Laure Monthuis, locataire d'un appartement à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Désormais, un loyer de référence est établi. Selon la qualité du logement, le propriétaire pourra le dépasser de 20% maximum.

Vers une diminution des mises en location ?

Selon Elodie Mir, agent immobilier et porte-parole de la Fnaim, l'encadrement fera chuter les loyers les plus prohibitifs. Elle craint toutefois un effet pervers et une diminution du nombre de logements mis en location à l'année. "Quand on prend le pouls des propriétaires, ça va être d'envisager de vendre leur bien", dit-elle. Le président de la communauté d'agglomération du Pays basque, Jean-René Etchegaray, a quant à lui créé une brigade de contrôle.

