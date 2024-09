Crise du logement : la Fédération française du bâtiment "satisfaite" de la nomination d'un ministre de plein exercice

Olivier Salleron, président de la FFB, a salué la nomination de Valérie Létard au gouvernement dans un ministère entièrement consacré au Logement et à la Rénovation urbaine.

Dans les précédents gouvernements, le ministre chargé du Logement dépendait du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Désormais, le gouvernement de Michel Barnier compte un ministère entièrement consacré au Logement et à la Rénovation urbaine, avec la nomination de Valérie Létard à ce poste. "Depuis le début de l’année, on a une crise de l’immobilier, du logement et du bâtiment neuf. On a perdu plus de 30 000 salariés. On est satisfaits parce que, pour la première fois depuis sept ans, on a un ministère de plein exercice", déclare Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment.

Les ventes de logements neufs ont chuté

"Les taux d'intérêt baissent légèrement, mais il y a eu une telle surenchère de coûts et de surcoûts que le bâtiment neuf a coulé. (…) C'est à ce moment-là qu'on a coupé le prêt à taux zéro pour les familles très modestes pour acquérir un logement, par exemple une maison individuelle, comme ça, du jour au lendemain. Ça a été une erreur totale. Les ventes ont chuté de 70% au niveau des promoteurs. Derrière, les entreprises de construction ont fait faillite, on est peut-être à 12 000 faillites cette année, on n’a pas encore fait le décompte final mais c'est terrible", ajoute-t-il.