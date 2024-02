Coupes budgétaires : un milliard d'euros en moins pour le budget de MaPrimeRénov'

Pour faire des économies, l'État va notamment cibler MaPrimeRénov', avec un milliard d'euros en moins pour le budget du dispositif. L'aide s'était déjà recentrée au 1er janvier sur les rénovations d'ampleur.

Il devait être plus généreux en 2024. Pour faire des économies, le budget de MaPrimeRénov' sera finalement amputé d'un milliard d'euros. L'enveloppe dédiée à la rénovation énergétique va quand même augmenter, mais seulement de 600 millions d'euros au lieu des 1,6 milliard prévus. Au 1er janvier, l'aide s'était déjà recentrée sur les rénovations d'ampleur, plus lourdes et coûteuses, mais beaucoup plus efficaces.



Plus de subventions pour un seul type de travaux

Pour être financé, il faut désormais combiner au minimum deux travaux, par exemple changer ses fenêtres et isoler ses murs. Pour les ménages les plus modestes, l'État rembourse jusqu'à 90% pour des travaux de 70 000 euros maximum. L'objectif est de gagner au moins deux classes au diagnostic de performance énergétique. En revanche, pour un seul type de travaux, comme l'isolation des murs, il n'y a plus de subventions de l'État. Lancé en 2020, MaPrimeRénov' était jusqu'à présent l'un des derniers dispositifs d'aide à la construction épargné par les coupes budgétaires.