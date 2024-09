Mobilisation internationale pour les conditions de travail chez Arcelor Mittal : "C'est une première", salue Philippe Verbeke

Une journée de mobilisation syndicale internationale se déroule vendredi 13 septembre chez Arcelor Mittal, le géant mondial de la sidérurgie. "C'est une première", a salué le coordinateur du mouvement pour la CGT en France, Philippe Verbeke, au micro de France Culture. L'appel à la grève concerne toutes les filiales du groupe dans le monde, "en Espagne, en Italie, en Pologne, au Brésil, en Afrique du Sud, ou encore au Canada", s'enthousiasme le représentant syndical.

Réunis en confédération internationale, les syndicats du groupe ont choisi ce vendredi 13 septembre pour dénoncer l'ensemble des conditions de sécurité et de travail qui, selon eux, ne font qu'empirer dans les usines du groupe. L'élément déclencheur a été "l'explosion dans la mine du groupe au Kazakhstan [la mine de charbon de Kostenko], qui a fait 46 morts", en octobre 2023. "On a tous partagé le fait que les conditions ne s'arrangeaient pas dans le groupe, que ce soit dans la sidérurgie ou dans les mines", pointe l'élu. "C'est la conséquence d'un sous-investissement dans l'appareil de production, et donc il a été décidé à ce moment-là d'une journée mondiale d'action dans le groupe." Les syndicats demandent donc à la direction de "réinvestir dans la sécurité et les conditions de travail des employés".

En France, 15 000 salariés sont appelés à la grève au moins deux heures ce vendredi.