Les 26 000 policiers municipaux appelés à la grève partout en France pour les fêtes de fin d'année

Les 26 000 policiers municipaux sont appelés, par une intersyndicale, à faire grève dimanche 24 décembre au soir partout en France pour le réveillon de Noël et dimanche prochain pour celui du Nouvel An. Objectif : obtenir des avantages sociaux, au même titre que leurs collègues de la police nationale. Ce mouvement se traduira par la grève des interventions.

Pas de présence sur le terrain, les policiers municipaux ne viendront pas non plus en aide aux pompiers, ni aux policiers nationaux lors de leurs opérations. Frédéric Biedak est président du syndicat national des policiers municipaux : "Les interventions on ne va pas les effectuer le soir même du réveillon. C'est là qu'on intervient le plus parce qu'il y a des festivités. Il y a toujours des voitures qui brûlent le jour de l'an."

"Un sentiment d'injustice"

Le syndicaliste préfère ne pas donner d'estimations sur une mobilisation qu'il espère forte car pour lui les motifs de mécontentement sont nombreux. En particulier sur les questions salariales, l'intersyndicale veut que les policiers municipaux puissent garder comme les policiers nationaux, leur prime lorsqu'ils partent à la retraite : "Les policiers municipaux, à 35 ans de service, partent généralement avec entre 1 200 et 1 400 euros de retraite par mois. C'est un sentiment d'injustice. Nous sommes primo intervenants sur la voie publique. On reçoit les mêmes cailloux que nos collègues de la police nationale et en fin de carrière on n'a rien. Et bien sûr on partira à l'âge de 64 ans." Au lieu de 57 ans pour leurs collègues de la police nationale.

En tant que fonctionnaires, ils veulent également pouvoir passer à la catégorie B, mieux rémunérée. S'ils ne sont pas entendus par le gouvernement, les syndicats de policiers municipaux préviennent : ils recommenceront cette grève des interventions lors des Jeux Olympiques de Paris.