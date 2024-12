Le syndicat majoritaire FSU-SNUIpp prévoit 65% de grévistes jeudi dans les écoles

Les professeurs des écoles "ont répondu à l'appel à la grève des organisations syndicales" avec près de "65% de grévistes annoncés" dans le "premier degré" jeudi 5 décembre, a annoncé mardi le FSU-SNUIpp, majoritaire. Les agents de la fonction publique sont appelés à se mobiliser pour une journée d'action et de grève, menaçant d'ouvrir un nouveau front social, alors que le gouvernement est menacé de censure.

L'annonce par l'exécutif, fin octobre, d'un plan de lutte contre l'"absentéisme" des fonctionnaires, qui doit permettre de dégager 1,2 milliard d'euros d'économies, a progressivement tendu les relations entre les syndicats d'agents et le ministre de la Fonction publique. "L'attaque violente des mesures de (...) Guillaume Kasbarian, mais également les annonces de suppressions de postes résonnent fortement dans les écoles du pays", écrit le FSU-SNUIpp dans un communiqué. "Dans tous les départements, ce sont des milliers d'écoles qui seront fermées jeudi et les personnels manifesteront partout leur colère face à ce gouvernement." "Depuis trop d'années déjà, les enseignantes et enseignants se sentent méprisé·es par un pouvoir qui ne prend pas la mesure du terrain", poursuit le syndicat, déplorant "des conditions de travail dégradées, un salaire en berne et un pouvoir d'achat qui ne fait que baisser".

Après les cheminots et les agriculteurs, l'exécutif se prépare à une nouvelle semaine de tensions sociales. Plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus en France à l'appel d'une intersyndicale, jeudi, au lendemain de l'examen à l'Assemblée nationale de deux motions de censure contre le gouvernement.