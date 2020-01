Opération "ports morts" : Le Havre, Rouen, Saint-Nazaire, La Rochelle et Marseille bloqués

La CGT a lancé un appel à bloquer les ports jusqu'à vendredi pour protester contre la réforme des retraites.

Une opération "ports morts" a été lancée mardi 14 janvier à l’appel de la CGT jusqu’à vendredi, pour protester contre la réforme des retraites. Au moins cinq ports sont bloqués mercredi, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Marseille.

Le Havre

Le port est bloqué, le trafic portuaire fonctionne au ralenti.

Rouen

Des grévistes ont installé mardi un barrage à hauteur du pont Guillaume-le-Conquérant, afin de bloquer l'accès au quai Jean-de-Béthencourt. Dans la nuit de mardi à mercredi, le barrage était toujours en place. L'action provoquait des bouchons mercredi matin.

Nantes-Saint Nazaire

Le port est bloqué avec des manifestants sur deux ronds-point à Montoir-de-Bretagne, commune limitrophe à Saint-Nazaire. Des bateaux attendent au large.

La Rochelle

L'opération "port mort" se poursuit, le port est toujours bloqué.

Marseille

Les dockers et les marins bloquent depuis mardi et pour une durée de trois jours toutes les portes d'accès au port de Marseille. La compagnie Corsica Linea est contrainte d'annuler 18 traversées prévue sur trois jours entre Marseille et la Corse. La compagnie doit aussi faire face à une action des marins de La Méridionale, la compagnie concurrente, qui bloquent trois de leurs navires à quai au port de Marseille.

Bordeaux

D'après les dernières informations, le port n'est pas bloqué. Mais le site d'approvisionnement de matériel de chantier d'Enedis et GRDF à Floirac (près de Bordeaux de l'autre côté de la Garonne) est lui bloqué par une vingtaine de personnes.