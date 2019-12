Grève du 5 décembre : quels sont les droits des usagers dans les transports ?

En cas de grève, les usagers ont des droits en matière de transport, par exemple, lorsque leur train ou leur avion est annulé. Sur le plateau du 13 Heures, le journaliste Simon Ricottier est formel : "Dans la plupart des cas, vous pouvez vous faire rembourser, même lorsqu'il s'agit d'un trajet non remboursable". Pour ce faire, il suffit de télécharger un formulaire sur le site de la compagnie avec laquelle vous deviez voyager.

Les usagers sont tenus de voyager avec un titre de transport en règle

En cas d'un retard de plus de 3 heures, à l'aéroport, "vous pouvez être indemnisé entre 250 € et 600 € selon la distance". Cependant, la situation se complique en cas de correspondance ratée entre un train et un avion. La seconde compagnie ne peut pas être tenue responsable de votre retard. Mais si vous disposez d'un billet combiné train + vol ou si vous avez achetez vos billets en agence vous serez dédommagé. Et, bien entendu, tous les usagers sont tenus de voyager avec un titre de transport en règle.