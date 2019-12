Grève du 5 décembre : "Il faut que les Français s'impliquent", estime Jean-Luc Mélenchon

107 tombes du cimetière israélite de Westhoffen, en Alsace, ont été profanées. "Je suis soulevé de dégoût, pour l'acte lui-même et pour l'individu qui a fait ça", témoigne Jean-Luc Mélenchon sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, mercredi 4 décembre. "Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Et le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action", avait déclaré le leader de La France Insoumise avant le début de la grève générale du 5 décembre. "Il faut que les Français s'impliquent dans ce grand sujet, parce qu'Emmanuel Macron est en train de détruire tout le livre de la République sociale française", dénonce le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

"Tout le monde va y perdre"

Sur la promesse du gouvernement de garantir chaque retraite au-dessus de 1 000 euros. "Le problème, c'est ceux qui n'ont pas le nombre d'années cotisées complet. C'est le cas des femmes et des carrières précaires", souligne Jean-Luc Mélenchon. "On sait que tout le monde va y perdre", ajoute-t-il. "La France est travaillée par un sentiment de dégagisme. Ils ne supportent plus la représentation", assure l'élu qui renchérit : "Je souhaite que monsieur Macron connaisse un échec".