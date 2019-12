Grève du 5 décembre en Ile-de-France : 11 lignes de métro fermées, le trafic des RER A et B partiellement assuré et uniquement aux heures de pointe

Les prévisions de trafic ont été communiquées par la RATP en fin de journée, le 3 décembre 2019.

Un trafic "extrêmement perturbé" jeudi 5 décembre. La RATP a communiqué ses prévisions de trafic pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Au total, 11 lignes de métro seront fermées, le trafic des RER A et B sera partiellement assuré et uniquement aux heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 17 heures à 20 heures. Le détail est à découvrir ici.

• Pour les métros : Le trafic est totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Sur les lignes 4, 7, et 9, les métros seront ouverts de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h. Il y aura un métro sur trois sur la 4, un métro sur quatre sur la 7 et un métro sur 4 sur la 9 (entre Nation et Montreuil). Le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14.

• Pour les RER A et B : Un train sur deux circulera sur le RER A qui sera ouvert uniquement de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h. Un train sur trois circulera sur le RER B qui sera ouvert uniquement de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h.

• Pour les RER C et D (lignes appartenant au réseau SNCF): Aucun train ne circulera sur la ligne D. Les trains circuleront en heures de pointes sur la partie Sud de la ligne C, uniquement entre les gares de Paris-Austerlitz surface (départ Grandes Lignes) et Brétigny.

• Pour les Tramway : Il y aura un tramway sur trois de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h pour les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5. Il y aura un tramway sur deux sur la ligne 6 et un tramway sur trois sur les lignes 7 et 8. Ces tramways seront ouverts toute la journée.

• Pour les bus : Un bus sur trois circulera en moyenne.