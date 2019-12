Grève du 20 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour vendredi

Pour les premiers départs en vacances, la situation sera globalement identique à jeudi à la SNCF et à la RATP.

Au seizième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation reste perturbée à la SNCF et à la RATP. Si 50% des TGV rouleront à l'occasion des premiers départs en vacances, il n'y aura que 25% des Intercités. En Ile-de-France, six lignes de métro resteront entièrement fermées. Voici les prévisions réseau par réseau.

A la SNCF, davantage de trains à grande vitesse

• Pour les TGV : un train sur deux en moyenne (contre deux sur cinq la veille)

• Pour les Ouigo : neuf trains sur dix en moyenne (contre quatre sur cinq la veille)

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur quatre en moyenne

• Pour les TER : quatre circulations sur dix en moyenne

A la RATP, une situation inchangée

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur six lignes : 3 bis, 5, 6, 7 bis, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur cinq lignes : 4, 7, 8, 9 et 10. Les lignes 2 et 11 ne circuleront qu'entre 6h30 et 9 heures. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, avec 1 métro sur 5. Toutes ces lignes comprendront des portions non desservies ou des stations fermées.

• Pour les RER : le trafic sera également encore perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe (jusqu'à 19 heures pour le RER A et jusqu'à 18h30 pour le RER B).

• Pour les tramways : les lignes T2, T5, T6 et T8 fonctionneront normalement. Le trafic sera quasiment normal sur la ligne T7. La RATP prévoit également 4 tramways sur 5 sur la T3b. Il y aura 2 tramways sur 3 sur le T1 (entre 6h30 et 13 heures et entre 14 heures et 22 heures) et le T3a (entre 5h30 et 22h30).

• Pour les bus : il y aura en moyenne 2 circulations sur 3.