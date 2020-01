Grève du 13 janvier : nette amélioration pour les RER avec un train sur deux, toutes les lignes de métro ouvertes au moins partiellement, annonce la RATP

Le syndicat Unsa-RATP, majoritaire dans les transports parisiens, continue à appeler à la mobilisation, malgré l'annonce par le Premier ministre du retrait provisoire de l'âge pivot.

Amélioration en vue dans les transports d'Ile-de-France. La RATP a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du lundi 13 janvier, toujours marquée par des grèves contre la réforme des retraites. La régie des transports parisiens prévoit un trafic encore perturbé, mais avec une nette amélioration sur le réseau RER. En effet, les RER A et B rouleront toute la journée avec un train sur deux.

Toutes les lignes de métro seront également ouvertes au moins partiellement en journée, avec notamment deux lignes ouvertes en continu (les lignes 2 et 10). Dans le détail, les lignes 4, 8, 7, 7bis, 5, 3, 9, 6, 11 et 12 circuleront entre 6h30 et 9h30 puis entre 16h30 et 19h30. La ligne 13, elle, circulera entre six heures et 10 heures, puis entre 13 heures et 18 heures. Les lignes 1 et 14 circuleront normalement, ainsi que les lignes 1, 2, 5, 6, 7, et 8 du tramway.