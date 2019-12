Grève des 14 et 15 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour samedi et dimanche

Il sera encore dfficile de se déplacer, à l'occasion des dixième et onzième jours de grève.

Pas d'amélioration pour le week-end. Le trafic à la SNCF et à la RATP sera toujours très perturbé, samedi 14 et dimanche 15 décembre, par la grève illimitée contre la réforme des retraites, ont annoncé les deux groupes.

Franceinfo fait le point sur les perturbations de ce jeudi.

Un trafic "très perturbé" à la SNCF

La SNCF a dévoilé, vendredi 13 décembre, des prévisions de trafic "très perturbé" pour les dixième et onzième jours de grève. Voici le détail :

• Pour les TGV : un train sur quatre en moyenne.

• Pour les Intercités : un train sur cinq samedi et un train sur dix dimanche en moyenne.

• Pour les TER : trois trains sur dix en moyenne.

• Pour les Transilien : un train sur six en moyenne.

Des perturbations sur le réseau RATP

A la RATP, le trafic sera "très perturbé" samedi, puis "extrêmement réduit" dimanche, a souligné la régie des transports parisiens dans un communiqué.

• Pour les métros : samedi et dimanche, les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, comme la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly). Samedi, les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées. Le trafic sur les lignes de métro 3, 4, 7, 8 et 9 sera assuré "partiellement de 13h00 à 18h00", a indiqué la RATP.

• Pour les RER : le trafic des RER A et B, exploités en commun avec la SNCF, sera encore fortement affecté ce week-end par la grève. La RATP annonce qu'ils circuleront samedi "uniquement" de midi à 18 heures sur les portions qu'elle gère, avec un train sur deux pour le RER A et un train sur trois pour le RER B. Le trafic sur ces deux lignes sera "quasi nul" dimanche, avertit le groupe, qui publiera samedi ses prévisions détaillées pour le lendemain.

Sur les portions exploitées par la SNCF, il y aura samedi et dimanche trois RER A par heure "entre 12h00 et 18h00 sur la branche Cergy". Sur la partie Nord du RER B gérée par la SNCF, il y aura un train sur trois jusqu'à 22 heures.

• Pour les trams : samedi, le service des tramways sera "quasi normal".

• Pour les bus : samedi, environ 60% des bus circuleront.