Grève à la SNCF : amélioration du trafic ce week-end avec deux tiers des TGV en circulation

Selon la SNCF, le trafic des TGV "s'améliorera fortement" à partir de lundi "sur l'ensemble des destinations", avec "une moyenne de trois TGV sur quatre assurés".

Le trafic s'améliore à la SNCF, malgré le mouvement de grève contre la réforme des retraites qui se poursuit. La compagnie annonce, vendredi 3 janvier, qu'environ deux tiers des TGV circuleront lors de ce week-end marqué par les retours de vacances de Noël. Selon la SNCF, le trafic des TGV "s'améliorera fortement" à partir de lundi "sur l'ensemble des destinations", avec "une moyenne de trois TGV Inoui sur quatre assurés". Voici le détail des prévisions de la SNCF.

Le trafic samedi

• Pour les TGV : sept trains sur dix en moyenne. Le trafic sera quasi normal sur les liaisons Paris-Lyon et Paris-Marseille.

• Pour les TER : une circulation sur deux en moyenne (train ou car).

• Pour les Transilien : un train sur cinq en moyenne.

• Pour les Intercités : un train sur trois.

• Pour l'international : trafic perturbé, notamment vers la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

Le trafic dimanche

• Pour les TGV : deux trains sur trois en moyenne. Le trafic sera normal sur l'axe TGV Nord, et quasi normal sur les liaisons Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Strasbourg et Paris-Luxembourg.

• Pour les TER : une circulation sur deux en moyenne (train ou car).

• Pour les Transilien : un train sur cinq en moyenne.

• Pour les Intercités : deux trains sur cinq.

• Pour l'international : trafic perturbé, notamment vers la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

Le trafic la semaine prochaine

"Le trafic grande vitesse s'améliorera fortement dès le lundi 6 janvier sur l'ensemble des destinations TGV", assure la SNCF, avec "une moyenne de trois TGV sur quatre assurés". La compagnie prévoit un "trafic normal" pour Paris-Lille et Paris-Rennes, et "quasi normal" Paris-Strasbourg, Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Bordeaux. Des prévisions qui valent surtout pour le début de la semaine, une nouvelle journée de mobilisation étant prévue par les syndicats le jeudi 9 janvier.