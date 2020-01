Grève à la RATP : quinze lignes de métro ouvertes totalement ou partiellement vendredi, le RER toujours fortement perturbé

Comme les jours précédents, les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement toute la journée.

La grève contre la réforme des retraites se poursuit mais de plus en plus de rames de métro circulent. Vendredi 3 janvier, quinze lignes de métro fonctionneront partiellement ou totalement, indique la RATP. Comme les jours précédents, les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement toute la journée, tandis que la ligne 7bis restera fermée.

Les autres lignes ne circuleront de nouveau qu'à certains horaires : aux heures de pointe du matin et du soir pour la plupart d'entre elles, seulement le matin ou le soir pour d'autres. Par ailleurs, certaines lignes fonctionneront sur la totalité de leur parcours et d'autres toujours sur des tronçons réduits. Toutes ces lignes fonctionneront avec des fréquences de passage réduites.

[Mouvement Social]⚠️ Pour la journée du vendredi 3 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé avec une offre en légère amélioration par rapport à celle du 2/01 sur le #métro et le #RER. Le trafic sera normal sur le Tramway.

Le détail des prévisions⬇️ pic.twitter.com/KcieCMJRgS — RATP Group (@RATPgroup) January 2, 2020

Concernant le RER, un train sur deux est prévu en moyenne sur les RER A et B aux heures de pointe.