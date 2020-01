DIRECT. Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une mobilisation "massive" aujourd'hui, pour donner un second souffle au mouvement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: Les grévistes engagés contre la réforme des retraites achèvent leur sixième semaine de mobilisation, mais la pression financière les pousse à repenser leurs modes d'action. Grève perlée, actions coup de poing, blocages dans les raffineries... Le mouvement social pourrait prendre d'autres formes.

: Le secteur de l'alimentation pour le bétail pâtit notamment du blocage du port de Saint-Nazaire. Le terminal agro-alimentaire de Montoir de Bretagne, tout proche, reçoit en effet 55% des importations pour la France. Le blocage du port a aussi de grosses conséquences aux Antilles (yaourts, beurre...), explique France Bleu Loire Océan.

: L'opération "ports morts" se poursuit avec des blocages. Voici un point sur la situation :



• Le Havre et Rouen : les terminaux sont à l'arrêt. Aucun bateau n'est chargé ni déchargé. Les dockers et surtout les ouvriers portuaires sont en grève. Les syndicats promettent des actions coups de poing sur des axes portuaires importants dans la journée.



• Nantes-Saint Nazaire : tous les terminaux sont à l'arrêt. Aucun bateau n'est chargé ni déchargé. Selon un acteur portuaire, un mouvement d'une telle ampleur n'a pas été vu depuis plus de dix ans.



• Marseille : le port est toujours bloqué, les traversées vers la Corse toujours suspendues jusqu'à demain.



• Calais et Dunkerque : l'opération se poursuit, la CGT promet des perturbations sur les ferries. Hier l’opération était "bien suivie" d'après France Bleu Nord mais des bateaux continuaient de circuler.



• La Rochelle : les dockers sont toujours en grève, mais on ne sait pas si les entrées sont effectivement bloquées.

: "L'exécutif mise sur la fin de la contestation", écrit ce matin Le Figaro. Le quotidien évoque déjà les prochains dossiers du Premier ministre Edouard Philippe : l'écologie et la lutte contre le communautarisme.





: Voici les principaux titres de l'actualité :



• La rémunération duva passer de 0,75 à 0,5 % à partir du 1er février, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, dans un entretien au Parisien.





L'ancien prêtre Bernard Preynat, jugé à Lyon pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts il y a plus de 30 ans, a révélé avoir lui-même été abusé dans sa jeunesse lors du deuxième jour de son procès.





• L'intersyndicale opposée à l'avant-projet de réforme des retraites appelle à une nouvelle "journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles" le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.



• La décennie écoulée (2010-2019) a été la plus chaude jamais observée, a annoncé l'ONU, confirmant l'inexorable réchauffement climatique de la Terre, marqué par un accroissement des phénomènes météorologiques extrêmes.



• Le procès en destitution de Donald Trump débutera mardi prochain. La Chambre des représentants a approuvé, cet après-midi, l'acte d'accusation visant le président américain. On vous explique comment le procès devant le Sénat va se dérouler.





Le Paris SG s'est imposé 4-1 à Monaco en match en retard de Ligue 1, trois jours après son match nul 3-3 au Parc des Princes contre ces mêmes Monégasques, et s'envole au classement avec 8 points d'avance sur son dauphin, Marseille.