DIRECT. Grève du 30 décembre : la contestation contre la réforme des retraites entre dans son 26e jour, le trafic SNCF et RATP toujours perturbé

• Au 25e jour d'un conflit sur les retraites enlisé, le ton s'est encore durci entre la CGT et l'exécutif. Il faut compter sur seulement 1 TGV sur 2, 1 Transilien sur 4 et 3 circulations de TER sur 10. Quatorze lignes de métro fonctionneront normalement ou partiellement. Voici le détail des prévisions de trafic.



•Un homme de 28 ans a été mis en examen pour meurtre après la découverte du corps d'une prostituée cannoise de nationalité albanaise le matin de Noël dans un parc de Mougins (Alpes-Maritimes).





En Irak, l'armée américaine a bombardé des bases des Brigades du Hezbollah, une faction armée pro-Iran. Ces frappes ont tué 19 combattants, selon Washington. Des "actions supplémentaires" pourraient être envisagées "si nécessaire", a précisé le chef du Pentagone.





Les Etats-Unis ont également mené trois frappes aériennes en Somalie contre les miliciens islamistes shebab. Washington dit avoir tué quatre "terroristes" lors de cette opération. Avant-hier, un attentat avait fait au moins 79 morts à Mogadiscio.

• A quoi s'attendre dans les transports en commun demain en Ile-de-France ? Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit, le trafic sera toujours perturbé dans les métros, les RER et les tramways. Voici dans le détail les prévisions communiquées par la RATP.



• L'armée américaine a lancé dimanche une série de raids contre des bases d'une faction armée pro-Iran en Irak, tuant 15 combattants, deux jours après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un Américain en Irak.



• Un suspect a été inculpé de cinq chefs d'accusation pour tentative d'homicide après une attaque à l'arme blanche menée samedi soir dans la résidence d'un rabbin près de New York.

: "Je gagne environ 2000 euros net par mois, avec les primes. Et j'ai un loyer de 700 euros à payer, seul. Je ne peux pas me permettre de faire grève un mois", confie un cheminot. Le Parisien a interrogé plusieurs agents de la RATP et de la SNCF qui ne font pas grève.

: Au 25e jour de grève contre la réforme des retraites, une question réside : quelle sera l'issue du mouvement ? Le gouvernement a octroyé quelques concessions à certaines professions (pompiers, gendarmes...) mais a aussi pris quelques revers. France 2 fait le point.



• L'Ukraine et les séparatistes pro-russes ont effectué un échange de 200 prisonniers. La présidence ukrainienne a indiqué voir revenir au pays 76 personnes. De leur côté, les séparatistes des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk ont dit s'être vus respectivement remettre 61 et 63 personnes.







• Le président de la République doit présenter ses vœux aux Français, mardi 31 décembre à 20 heures, dans le contexte tendu de la grève contre le projet de réforme des retraites. Voici ce à quoi il faut s'attendre.