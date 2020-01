DIRECT. Grève du 12 janvier : l'intersyndicale appelle à poursuivre la mobilisation malgré la concession du gouvernement

#METEO La grisaille s'installe au Nord et à l'Ouest aujourd'hui. Les températures seront plus fraîches qu'hier. Il fait 1 °C ce matin à Strasbourg, mais aussi à Clermont-Ferrand. Cet après-midi, les nuages s'imposeront un peu plus. Seul le Sud sera épargné. Il fera 13 °C à Nice et à Perpignan.

Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures pour suivre l'actualité de ce dimanche 12 janvier. On débute avec un titre du rappeur Népal, Trajectoire tiré de son album posthume Adios Bahamas, sorti vendredi.

SkyNewsBreak

The Queen has called a family meeting to thrash out solutions to Prince Harry and Meghan’s decision to step back as senior royals