Désintox. Non, il n'y a pas eu de policiers casseurs pendant les manifestations du 5 décembre

« Mais que fait la police ? » demande cet internaute sur Twitter en commentaire de d'une vidéo, postée sous le hashtag #grevegenerale a été vue plus de 100 000 fois. Tournée par une caméra de surveillance, on y voit des hommes casqués, en tenue anti-émeutes, donner des coups de matraque dans une façade ou une vitre et s’enfuir en courant. « On va avoir droit à des fausses casses pour mieux tabasser des manifestants », écrit celui qui a posté la vidéo le premier sur Instagram, avant de la supprimer.

Les deux internautes font directement référence à la journée de mobilisation du 5 décembre. Se gardant bien de préciser que ces images de policiers casseurs ne viennent pas de France. En effet la vidéo avait déjà été publiée sur YouTube l’avant-veille, par l’antenne persane de la BBC et le 29 novembre par un média iranien. Selon ces deux médias, la scène se déroule en Iran, dans un quartier huppé de la ville de Chiraz.

Contacté par Désintox, le fact-checker iranien en exil, Farhad Souzanchi confirme que ces images secouent le pays depuis plusieurs jours. D’après lui, beaucoup sont sûrs que ces hommes sont bien de la police, au vu de leur équipement. La police iranienne prétextant pour sa part que n’importe qui peut acheter la tenue que porte ses agents.

À noter qu’il n’y a pas que des internautes français qui ont voulu croire que ces images montraient des policiers de leur pays. La rumeur s’est aussi arrêtée au Liban, où les forces de sécurité ont dû se fendre d’un démenti, et demander aux internautes de ne pas diffuser de fausses informations.

