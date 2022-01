Transports : des lignes RER et Transilien perturbées en Île-de-France jeudi en raison d'une grève nationale

Le trafic des trains franciliens sera perturbé jeudi 27 janvier en raison d'une grève nationale et interprofessionnelle lancée par plusieurs syndicats, prévient la SNCF mercredi soir. Les lignes de RER A, B, C, D, E et les lignes H, J et L du Transilien seront touchées.

La SNCF prévoit en moyenne un train sur trois sur la partie Nord de la ligne du RER B et deux trains sur trois sur la partie Sud. Un changement de train sera nécessaire en gare du Nord. Sur les lignes A, C et H, 75% des trains sont prévus mais il n'y aura aucun train entre Pontoise et Creil sur la ligne H. Ils seront remplacés par des bus. Le RER D verra sept trains sur 10 circuler et il y en aura 90% sur le RER E. Les lignes J et L seront perturbées. Le trafic de la RATP ne sera pas perturbé, sauf sur quelques lignes de bus.