Ryanair : grève coordonnée en Europe

Si vous prenez un avion avec Ryanair, il est conseillé de vérifier ceux qui seront maintenus dès vendredi 10 août. Car à Francfort comme partout en Allemagne, des dizaines d’avions vont rester cloués au sol. Les pilotes allemands ont voté la grève, ils réclament de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales.

Pour Martin Locher, président du syndicat des pilotes allemands, les conditions chez Ryanair sont indignes. "Quand ils travaillent, ils sont chargés eux-mêmes d’organiser leur voyage ou de réserver leur logement", précise-t-il.



400 vols annulés

Au niveau de la direction de la compagnie, on répond fermement : "On ne va pas changer le modèle économique pour satisfaire des demandes ridicules comme celles d’augmenter les salaires de 40%", répond Peter Belew, chef des opérations Ryanair.

Comme en Allemagne, les pilotes seront en grève en Irlande, en Belgique et en Suède. Au total 400 vols Ryanair devraient être annulés en pleine période de vacances. 65 000 passagers sont concernés.

Le JT

Les autres sujets du JT