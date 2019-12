Réveillon du 31 décembre : la grève inquiète Parisiens et touristes

La Saint-Sylvestre suscite des inquiétudes. Mardi 31 décembre, en pleine grève des transports contre la réforme des retraites, les déplacements risquent d'être compliqués dans la capitale. "C'est la tradition, sur les Champs-Elysées, Franciliens, Parisiens et touristes se retrouvent pour célébrer le passage à la nouvelle année en regardant un spectacle son et lumière et le feu d'artifice", rapporte la journaliste Marine Haag depuis les Champs-Elysées.

Lignes 1 et 14 ouvertes jusqu'à 2h15

Le soir du réveillon, seulement deux lignes de métro circuleront dans la capitale jusqu'à 2h15 : la 1 et la 14. Par ailleurs, ces lignes risquent d'être saturées face à l'affluence. L'an passé, six lignes étaient ouvertes toute la nuit. "Toutefois, la RATP a promis de renforcer son offre de Noctilien, de bus, et trois tramways devraient circuler durant toute la nuit", conclut Marine Haag.

