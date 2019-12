Grèves : un réveillon chez soi ?

Des Parisiens qui se pressent pour faire les courses, qui changent leur emploi du temps pour tenter d'arriver à l'heure au réveillon, quand les métros se font rares. "Je me suis adapté, je suis parti plus tôt en prenant le tramway en début d'après-midi. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit comble à 14 heures", explique un homme. Partir à 14 heures pour arriver à 20 heures : si certains n'ont pas hésité, d'autres ont capitulé. Et le réveillon se passera à la maison.

Une représentation annulée à l'Opéra Bastille

"Je n'ai pas du tout envie de me retrouver je ne sais où à je ne sais pas quelle heure, sans transport pour rentrer. Donc je resterai tranquillement à la maison", explique une femme. Chacun s'organise. Mais le mardi 31 décembre a déjà fait des déçus, comme ceux qui devaient assister à la représentation de Raymonda à l'opéra Bastille (Paris), elle a été annulée. Les musiciens en grève ont tout de même joué quelques notes sur les marches dans l'après-midi. À 18 heures, toutes les routes de Paris sont déjà bouchées. Les pistes cyclables sont bondées et il n'y a plus de taxi aux abords de la Tour Eiffel.

