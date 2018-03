Grèves à Air France et à la SNCF : votre vol ou votre train est annulé ? On vous explique comment limiter les frais

En tout, les syndicats de cheminots ont annoncé 36 journées de grève à la SNCF. Chez Air France, un mouvement est annoncé pour trois journées, fin mars et début avril.

Le bras de fer se poursuit, à la SNCF, entre le gouvernement et les syndicats de cheminots. A celui-ci, s'ajoutent des négociations difficiles entre les syndicats d'Air France et les dirigeants de la compagnie. Conséquences : les annonces de journées de grève se multiplient, d'avril à juin, et les clients doivent s'organiser. S'informer ? Reporter son voyage ? Se faire rembourser ses billets ? Voici nos conseils si vous avez des voyages au programme, sur les rails ou dans les airs.

Air France : si votre vol est annulé

Quelles sont les dates des grèves ? L'intersyndicale, composée d'organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), de personnel navigant (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et d'agents au sol (CGT, FO et SUD) ont décidé d'appeler à deux jours de grève, les 3 et 7 avril, en plus du 30 mars déjà prévu. Vendredi dernier, un quart des vols de la compagnie avaient été annulés en raison d'une grève. Les syndicats exigent une hausse de 6% des grilles salariales, pour rattraper la perte de pouvoir d'achat subie depuis la dernière augmentation générale en 2011.

Comment savoir si votre vol est annulé ? Vous ne serez prévenus que la veille de votre départ, par SMS ou par e-mail, quand Air France sera en mesure d'estimer précisément les répercussions du mouvement de grève sur son activité. Vous pourrez aussi consulter le programme des vols de la compagnie. Certains vols seront annulés. D'autres voleront avec un équipage réduit. Par conséquent, Air France prévient qu'elle pourrait être amenée "à ne pas honorer toutes les réservations", même pour un vol maintenu.

[Mouvement social #AirFrance] Pour la journée du 23 mars, Air France prévoit d’assurer 75% de ses vols : https://t.co/9Ie45HPQ2K



Pour vérifier le statut de son vol et connaître les mesures commerciales https://t.co/S1rktUpZrn pic.twitter.com/P9TFMya3Rq — Air France Newsroom (@AFnewsroom) 22 mars 2018

Comment reporter votre voyage ? Pour la grève du vendredi 30 mars, vous pouvez modifier votre réservation en ligne, "sans frais", précise la compagnie, afin d'avancer votre vol entre le 27 et le 29 mars ou de le reporter entre le 31 mars et le 5 avril. Si vous souhaitez le décaler au-delà du 5 avril, Air France s'engage à vous remettre "un avoir valable un an sur les vols Air France, Joon, KLM ou Hop !".

Comment vous faire rembourser ? Si vous avez acheté votre billet via une agence de voyage, c'est à elle qu'il faut vous adresser. Si vous l'avez acheté auprès d'Air France, vous pourrez demander son remboursement via l'espace "Mes réservations", sur le site de la compagnie. Mais les démarches peuvent être laborieuses et décourageantes. L'association UFC-Que choisir a créé Indemnit'Air, pour aider les passagers aériens en difficulté.

Et si vous avez déjà votre carte d'embarquement à la main ? Si, à la dernière minute, votre vol est annulé, ou si vous découvrez que vous ne pouvez pas monter dans l'avion alors que vous êtes prêt à embarquer, vous pouvez, en plus du remboursement de tout ou partie de votre billet, demander une indemnisation. Rendez-vous au comptoir de la compagnie, à l'aéroport, ou contactez Air France par téléphone au 3654. Le montant des indemnités s'élève à 250 euros pour les vols court-courriers, 400 euros pour les moyen-courriers et 600 euros pour les long-courriers, précise Air France. Là encore, l'aide d'une association peut s'avérer utile. Pensez d'ailleurs à garder toutes les preuves de votre enregistrement.

SNCF : si votre train est annulé

Quelles sont les dates de grève ? L'intersyndicale des cheminots a opté pour une grève au rythme de "deux jours sur cinq" d'avril à juin, contre la réforme de la SNCF. En tout, la grève s'étalera sur 36 jours, du 3 avril au 28 juin. Vous trouverez le calendrier détaillé ici. Tout le réseau ferré devrait être touché : les TGV, RER et Transiliens en Ile-de-France, les TER et les Intercités en région.

Comment savoir si votre train est annulé ? Renseignez-vous sur le site web de la SNCF, en gare ou par téléphone (au 3635). Mais vous ne pourrez obtenir des informations fiables et précises que la veille de votre départ, à partir de 17 heures, quand le "plan de transport" de la SNCF sera publié.

Comment reporter votre voyage ? Si vous souhaitez ou devez malgré tout voyager en train, la SNCF propose d'échanger tous les billets réservés pour les jours de grève, sans frais, y compris les billets a priori non remboursables et non échangeables (comme les billets Prem's). Pour Ouigo, "vous pouvez échanger votre billet sans frais", mais attention, s'il y a une "différence de prix lors de l'échange, le surcoût sera à votre charge".

Comment être remboursé si vous ne pouvez pas voyager ? Pour les TGV, TER et Intercités, "vous pouvez échanger ou faire une demande de remboursement sans frais, y compris pour des tarifs non échangeables / non remboursables", selon la SNCF. Les détenteurs d'un billet Ouigo reçoivent quant à eux automatiquement un bon d'achat du montant de la réservation, dans les sept jours suivant la date du voyage. La demande de remboursement peut se faire via le formulaire en ligne, ou en boutique et guichet SNCF. La compagnie précise aussi les conditions de remboursement pour les TGV internationaux, Eurostar et Thalys.

Et pour mon abonnement TGVmax, comment ça se passe ? Aucun échange n'est possible, avertit la SNCF. Seul "un replacement sur le train suivant, sans garantie de place assise, vous sera proposé". Les abonnés TGVmax et iDTGV, qui paient respectivement 79 euros et 65 euros par mois pour pouvoir réserver gratuitement des billets, sont en colère car ils ne peuvent plus réserver de train pour les jours de grève (comme les autres voyageurs). Mais il n'y a que très peu de places TGVmax disponibles les autres jours, ce qui les oblige, souvent, à payer les billets plein tarif, en plus de leur abonnement. Mardi 27 mars, la SNCF a finalement annoncé aux abonnés TGVmax et iDTGV que leur abonnement du mois d'avril leur serait remboursé.