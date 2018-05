VIDÉO. Sans effort, "Air France disparaîtra", prévient Bruno Le Maire

Alors que la grève se poursuivra ce lundi 7 mai, et que le PDG Jean-Marc Janaillac a démissionné à la suite du rejet de sa proposition de négociation par un vote interne, Air France s'enlise dans la crise. "Si Air France ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires, qui permettront à ce fleuron national d'être au même niveau que Lufthansa, que d'autres grandes compagnies aériennes mondiales, Air France disparaîtra", a asséné Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.

Des revendications "pas justifiées"

Devant le blocage actuel et avec des négociations au point mort, le patron de Bercy s'adresse aux pilotes. "Je considère que les demandes des pilotes ne sont pas justifiées", a-t-il affirmé sur BFMTV. "Quand on a le niveau de rémunérations actuel des pilotes, et quand on sait que l'entreprise est en danger, on ne demande pas des rémunérations salariales aussi élevées", a estimé Bruno Le Maire.

Le JT

Les autres sujets du JT