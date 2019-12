Grève : quels droits pour les agents des transports en Europe ?

La mesure est inscrite dans la Constitution. En Espagne, en cas de grève, les compagnies de transport doivent assurer au minimum un train par jour sur les grandes lignes. Depuis plus de vingt ans en Italie, jusqu'à un tiers des agents des services publics des transports peuvent être réquisitionnés pour assurer au moins 50% du trafic aux heures de pointe. Les mêmes exigences existent au Portugal depuis 1974 et au Royaume-Uni depuis 1920.

Grève interdite

"En Italie, la grève dans les transports est tout simplement interdite en période de fêtes [...] et au début des vacances d'été", rapporte la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures. Les grèves qualifiées de "dommageables pour la société" sont également interdites en Suède et en Finlande. Enfin, au Danemark et en Allemagne, les fonctionnaires sous statut n'ont pas le droit de faire grève.

