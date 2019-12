Grève du lundi 9 décembre : les voies de bus et de taxis seront ouvertes au covoiturage en Ile-de-France (mais pas dans Paris)

La mesure s'appliquera "à partir de trois personnes dans la voiture", débutera "à cinq heures du matin" et pourra être reconduite les prochains jours.

Les véhicules pratiquant le covoiturage seront autorisés à circuler sur les voies de bus et de taxis des "grands axes qui arrivent à Paris", lundi 9 décembre, alors que les transports publics devraient rester très perturbés en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites, a annoncé dimanche la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

Ces voies resteront interdites dans Paris

La mesure s'appliquera "à partir de trois personnes dans la voiture", débutera "à cinq heures du matin" et pourra être reconduite les prochains jours, a précisé le ministère. Les voies accessibles seront signalées aux automobilistes via les panneaux d'information lumineux. Les axes concernés sont "l'A1, l'A6A, l'A10 et l'A12", a détaillé le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

À titre exceptionnel, les voies réservées de l’A1, l’A6A, l’A10 et l’A12 seront ouvertes aux véhicules partagées par au moins 3 personnes.

La mesure ne s'appliquera en revanche pas à l'intérieur de la capitale, où "plus de 50% du service de bus est assuré", selon Elisabeth Borne, invitée du "Grand Jury" sur LCI et RTL.