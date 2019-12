Grève à la RATP : huit lignes de métro seront fermées et six autres en fonctionnement partiel pour le premier jour de l'année 2020

Seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Six autres lignes ne circuleront que partiellement à certaines heures.

Comment va débuter l'année 2020 sur les lignes de transports en commun de Paris et d'Ile-de-France ? La RATP vient d'annoncer les prévisions de trafic pour la journée du 1er janvier 2020... et la circulation sera très perturbée sur les lignes de métros, les RER et les tramways, en raison de la grève contre le projet de réforme des retraites.

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Six autres lignes ne circuleront que partiellement à certaines heures. C'est deux fois moins que la veille. Huit lignes seront, elles, complètement fermées toute la journée.

• Pour le RER : le trafic du RER A et du RER B sera assuré une grande partie de la journée, de 8h30 à 23 heures, mais seulement sur certaines portions des lignes.

• Pour les tramways : le trafic sera quasi normal toute la journée sur la plupart des lignes (2, 3a,5, 6 et 8).

• Pour les bus : le trafic restera perturbé avec trois bus sur quatre en moyenne.