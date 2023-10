Grève du 13 octobre pour les salaires : 200 000 manifestants en France selon la CGT, 92 500 d'après le ministère de l'Intérieur

Cette journée de mobilisation était organisée "pour les salaires et l'égalité femmes-hommes", avec 230 actions annoncées en France.

Temps de lecture : 1 min

Quelque 200 000 personnes ont manifesté en France, vendredi 13 octobre, dans le cadre de la journée d'action intersyndicale sur les salaires, a annoncé la CGT à l'AFP. Elles étaient 92 500, selon le ministère de l'Intérieur. C'est nettement en deçà des 14 journées d'action contre la réforme des retraites qui avaient été organisées entre janvier et juin. Au plus bas, la CGT avait recensé au plus bas près de 900 000 manifestants le 6 juin.

A Paris, environ 20 000 personnes ont défilé, toujours d'après la CGT (9 100 selon la préfecture de police). La tour Eiffel a été fermée, ainsi que le musée du Louvre brièvement. A Marseille, ils étaient 10 000 selon la CGT, 2 100 selon la préfecture, réclamant de pouvoir "vivre, travailler, vieillir dignement". A Nantes, plusieurs milliers de personnes ont aussi défilé derrière une banderole "inflation inflammable", tandis qu'à Rennes, ils étaient entre 3 000 selon la CFDT et 1 770 d'après la préfecture.

Plus de six mois après la bataille contre la réforme des retraites, cette journée de mobilisation était organisée par les syndicats CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa, Solidaires et FSU, et des organisations de jeunesse, "contre l'austérité" et "pour les salaires et l'égalité femmes-hommes", avec 230 actions annoncées en France. Les leaders syndicaux espèrent que cette journée permettra de peser dans les discussions avec le gouvernement au cours de la conférence sociale lundi au Conseil économique social et environnemental (Cese).