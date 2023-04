Grève contre la réforme des retraites : voici les prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF pour jeudi

La RATP prévoit un trafic "quasi normal à l'exception de quelques lignes" sur le métro, quasi normal sur le RER et normal sur le bus et le tramway. Mais des perturbations sont attendues du côté de la SNCF, en particulier sur les trains Intercités.

Le trafic devrait encore être perturbé jeudi 6 avril dans les transports en commun. Pour la 11e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit un TER sur deux en moyenne, trois TGV Inoui et Ouigo sur quatre, un Intercités sur quatre et une circulation "quasi normale" sur les Thalys et les Eurostar.

En Ile-de-France, le service sera "normal à quasi normal" sur le RER B et les tramways T4, T11 et T13. Il n'y aura en revanche que trois trains sur quatre sur le RER A, la ligne N et P du Transilien, deux trains sur trois sur le RER C, E, la ligne H, J, L et U, un train sur deux sur la ligne K et R, deux trains sur cinq sur le RER D.

La grève sera moins suivie à la RATP. La régie des transports franciliens prévoit un trafic "quasi normal à l'exception de quelques lignes" sur le métro, "quasi normal" sur le RER, normal sur les bus et les tramways.