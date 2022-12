Grève à la SNCF : malgré "quelques perturbations" dans les transports, Clément Beaune assure que "l'essentiel du service sera assuré" pour les vacances de Noël

"Sur 700 trains qui circuleront demain sur les grandes lignes TGV, il faut compter une vingtaine d'annulations ou de reports, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux", précise le ministre délégué aux Transports.

Alors que les vacances de Noël débutent vendredi soir et que de nombreux Françaises et Français ont prévu de prendre le train, "l'essentiel du service sera assuré", lance Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, jeudi 15 décembre sur France Inter. La SNCF a annoncé mercredi que la circulation serait "légèrement perturbée" ce week-end en raison d'une grève des aiguilleurs à l'appel de Sud-Rail. Le ministre affirme que les "quelques perturbations" ne concerneront que l'axe Atlantique.

Pas d'annulations chez Air France à Noël

"Sur 700 trains qui circuleront demain sur les grandes lignes TGV, il faut compter une vingtaine d'annulations ou de reports, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux", précise Clément Beaune. "Les perturbations existent pour ceux qui les subissent, poursuit-il, je le regrette, on va essayer de les minimiser mais globalement on aura des trains pour l'essentiel des familles et des Français ce week-end"

Le ministre délégué chargé des Transports se veut "rassurant" en ce qui concerne le trafic aérien, malgré le préavis de grève déposé par les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant d'Air France pour la période du 22 décembre au 2 janvier. "Air France s'organise et Air France pourra assurer les vols de ses passagers pour Noël, Air France ne prévoit ni annulations pour Noël ni difficultés d'acheminement de ses passagers", à ce stade, estime Clément Beaune.