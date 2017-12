Grève à la RATP : un train sur deux au mieux prévu mardi sur les RER A et B

La journée du mardi 12 décembre s'annonce fortement perturbée pour les lignes A et B du RER. Le trafic de ces deux lignes, habituellement très fréquentées, sera "perturbé avec un train sur deux aux heures de pointe" et encore moins aux heures creuses, a annoncé dimanche soir la RATP. Les perturbations sont la conséquence d'une grève des conducteurs à l'appel de quatre syndicats (CGT, FO, SUD et UNSA) qui s'opposent à la réforme du Code du travail portée par le gouvernement.

Trafic normal pour le métro

En dehors des périodes de pointe du matin et du soir, le trafic sera "très réduit" sur le RER A (la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de voyageurs par jour) et un train sur quatre circulera sur le RER B (875 000 usagers quotidiens). En revanche, le trafic sera normal pour le métro parisien. L'entreprise va même renforcer son offre sur les lignes 1, 4, 13 et 14 pour tenter de contourner les perturbations.

Les syndicats de la RATP protestent contre les ordonnances du gouvernement visant à réformer le code du travail. "Un dialogue social d’entreprise… au service de l’employeur, un code du travail par entreprise pour généraliser le dumping et baisser les salaires !", dénonce ainsi la CGT-RATP dans un tract. Les ordonnances ont été ratifiées fin novembre à l'Assemblée nationale avec une large majorité. Elles doivent maintenant passer devant le Sénat.