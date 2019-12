Grève à la RATP : seules deux lignes de métro sur seize circuleront dimanche, retrouvez toutes les prévisions

Alors que la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites, la situation reste perturbée dans les transports en Ile-de-France.

Les Franciliens ne pourront pas (ou très peu) compter sur les métros, tramways, bus et autres RER pour se déplacer dans Paris et en Ile-de-France. Quatorze lignes de métros seront ainsi fermées, selon la RATP, qui a communiqué, samedi 21 décembre, la RATP les prévisions pour la journée de dimanche.

Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur 14 lignes : 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

• Pour les RER : le trafic sera également interrompu sur le RER A, sauf entre Nanterre P et Cergy, où 3 trains circuleront par heure. Sur le RER B, l'interconnexion est interrompue en Gare du Nord. De 12 heures à 18 heures, il y aura un train sur trois entre Massy et Robinson en direction de Gare du Nord uniquement. Aucun train ne circulera entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et Lassy. Enfin, un train sur trois partira entre Gare du Nord et l'Aéroport Charles-de-Gaulles/Mitry.

• Pour les tramways : les lignes T3a, T3b et T1 sont perturbées. Sur la ligne 1, deux tramways sur trois circulent (environ tous les 10 minutes), entre 7h15 et 13h15 et entre 15 heures et 21h20. La ligne T3a comptera quatre tramways sur cinq toute la journée jusqu'à 20h30 et la ligne T3b, quatre tramways sur cinq toute la journée.

• Pour les bus : il y aura en moyenne deux circulations sur trois. Il y aura un Roissybus sur deux. Le trafic sur le Orlybus est quant à lui normal.