Grève à la RATP le 23 décembre : peu d'améliorations dans les transports en commun en Ile-de-France, six lignes de métro fermées

Huit lignes de métro circuleront, notamment aux heures de pointes, mais le trafic y sera très perturbé. Seules les lignes 1 et 14, automatisées, circuleront normalement.

A quoi va ressembler la journée du lundi 23 décembre dans les transports en commun en Ile-de-France ? Dimanche 22 décembre, la RATP a publié, comme chaque jour, ses prévisions pour la journée du lendemain. Les Franciliens, Parisiens et touristes devront faire face à une 19e journée de perturbations, puisque six lignes de métro, sur 15, seront totalement fermées. Huit seront quant à elles fortement perturbées.

>> Retrouvez les dernières informations sur la réforme des retraites et la grève dans notre direct

• Pour les métros : Les lignes 1 et 14, automatisées, circuleront normalement. A l'inverse, la 3bis, la 5, la 6, la 7bis, la 12 et la 13 seront totalement fermées. Les autres lignes seront ouvertes aux heures de pointe, entre 6h30 et 9 heures, ainsi qu'entre 16h30 et 19h30. Cependant, elles connaîtront des perturbations : un train sur trois circulera sur la 4, la 7 et la 10 (avec plusieurs stations fermées). Sur la 9, il y aura un train sur deux en circulation entre Nation et Mairie de Montreuil et un train sur trois entre Pont de Sèvres et Saint-Augustin. Sur la 11, les usagers verront passer un train sur quatre, uniquement le matin, avec plusieurs stations fermées, tandis que sur la 2, un train sur trois circulera le matin entre Anvers et Porte Dauphine. Sur la 3, les trains ne circuleront que l'après-midi, entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois, au rythme d'un train sur cinq.

• Pour les RER : Sur le RER A, un train sur 2 circulera entre 6h30 et 9h30 et 16h30 et 19 heures, avec l'interconnexion assurée à Nanterre Préfecture. Sur les branches Poissy et Cergy, il y aura un train sur deux aux heures de pointe. La RATP précise que le dernier passage à la station Châtelet-les-Halles se fera vers 9h30 le matin et 19 heures le soir. Sur le RER B, il y aura un train sur trois en circulation. L'interconnexion sera interrompue en Gare du Nord. Entre cette station et l'Aéroport CDG-Mitry, un train sur trois circuleront toute la journée. Le dernier passage à Châtelet-les-Halles se fera vers 9h30 et 18h30.

• Pour les tramways : Les lignes 1, 3a et 3b afficheront un trafic quasi normal toute la journée.

• Pour les bus : En moyenne, deux bus sur trois rouleront lundi, et ce toute la journée. Le trafic sera normal sur les Roissybus, Roissybus, ainsi que sur l'Orlyval.