APPEL A TEMOIGNAGES. Vous êtes étudiant et vous devez passer vos partiels cette semaine ? Racontez-nous votre situation face à la grève des transports

Avec le mouvement social contre la réforme des retraites, les universités et les étudiants doivent s'adapter pour les examens du premier semestre.

Avec la grève dans les transports, de nombreuses universités sont contraintes de s'adapter. Entre reports et aménagements, chaque structure tente de s'organiser pour permettre aux étudiants de pouvoir passer leurs examens du premier semestre dans de bonnes conditions.

A Amiens, les examens de la fac de droit et de sciences politiques ont été reportés au mois de janvier, selon France Bleu Picardie. A Bordeaux, un report des examens du premier semestre a également été décidé sur le site de la Victoire, occupé depuis plus d'une semaine dans le cadre du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. A Lille, les partiels prévus pour les étudiants du campus de Moulins ont été annulés et reportés à une date ultérieure.

