Mobilisation dans la fonction publique : l'Education nationale aux avant-postes, avec un enseignant gréviste sur trois

Les fonctionnaires de l'Education nationale ont fait entendre leur colère. Lors de la journée de mobilisation des agents de la fonction publique, jeudi 5 décembre, près d'un enseignant sur trois (31,32%) a participé à la grève organisée à l'appel de l'intersyndicale, selon le ministère. Ils étaient 40,07% dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et 23,47% dans les collèges et lycées.

Soit un très haut niveau de participation, inédit depuis cinq ans. Le record de mobilisation, depuis mai 2017, reste celui atteint le 5 décembre 2019, à l'occasion d'une journée de lutte interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites. Le taux de grévistes avait alors été de 51% dans le primaire et de 42% dans le secondaire, du jamais-vu depuis 2003, selon l'exécutif.

Les agents de la fonction publique se sont mobilisés jeudi pour alerter sur la "dégradation" de leurs "conditions de travail et de rémunération". En parallèle de cette journée de grève, entre 130 000 et 200 000 manifestants ont défilé dans toute la France, selon les chiffres annoncés en fin d'après-midi par les autorités et la CGT.