Grève du 5 décembre : les enseignants seront nombreux à la mobilisation

Fonctionnaires et enseignants se mobilisent cette semaine pour dénoncer le projet de budget 2025 et défendre les services publics. Plus d’un professeur sur deux devrait faire grève ce jeudi.

Conditions de travail dégradées, salaires non revalorisés ou encore la question de l’allongement du délai de carence ; les raisons de colère des enseignants sont nombreuses. La mobilisation annoncée jeudi 5 décembre devrait être massive. Cinquante pour cent des enseignants du collège et du lycée seront en grève, et près de 65 % pour ceux issus des écoles. Un signal fort envoyé à l'exécutif.

Une mobilisation soutenue, même sans gouvernement

"Même si nous n’avons plus de gouvernement demain, on continue d’appeler à la grève", assure Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants. C’est l’occasion pour elle de dire au prochain gouvernement : "Regardez, les fonctionnaires et les enseignants sont mobilisés." Un service d’accueil minimum devrait toutefois être assuré dans les écoles maternelles et élémentaires concernées par la grève.

