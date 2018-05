DIRECT. Grève des fonctionnaires : plus de 130 manifestations organisées dans toute la France

Ce qu'il faut savoir

Grève des fonctionnaires, acte III. Pour la troisième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les fonctionnaires battent le pavé et font grève mardi 22 mai pour défendre leur statut et s'opposer à la future réforme du gouvernement, qu'ils perçoivent comme une "attaque".

Entre 130 et 140 manifestations sont programmées partout en France. Suivez cette journée de mobilisation minute par minute avec franceinfo.

Perturbations dans les écoles et les transports. Le fonctionnement des écoles et collèges sera perturbé, de même que l'accueil des tout-petits dans les crèches, des avions seront cloués au sol et des coupures de courant sont à prévoir. Côté SNCF, engagée dans un long conflit, seul Sud Rail a déposé un préavis mais le prochain épisode de grève de deux jours au sein du groupe ferroviaire débutera à 20 heures.

Une unité syndicale rare. Déterminés, les syndicats représentants 5,7 millions d'agents affichent une solidarité rare ce mardi. Les neuf (CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA) ont lancé un appel commun contre "la mise à mal des missions publiques", "la dégradation des conditions de travail" et pour le pouvoir d'achat. Autre fait marquant, inédit depuis la réforme controversée des retraites de 2010 : les cinq dirigeants des principaux syndicats nationaux défileront ensemble, à Paris, à partir de 14 heures, de la place de la République à celle de la Nation.

Pas de "remise en cause" du statut, promet Dussopt. Tentant de déminer la grogne, le secrétaire d'État à la Fonction publique, Olivier Dussopt, a insisté lundi sur le fait qu'il n'y aura pas de "remise en cause" du statut mais des "ajustements" et "une modernisation".