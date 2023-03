Grève des éboueurs : les ordures s’entassent dans plusieurs villes en France

Lundi 13 mars, 5 400 tonnes de déchets n’ont pas été ramassés depuis une semaine et s’entassent sur les trottoirs de la capitale et d’autres villes. Le résultat de 7 jours de grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui pourrait encore durer.

C’est le huitième jour de grève des éboueurs, lundi 13 mars. Sur les trottoirs de Paris, 5 400 tonnes d’ordure s’amoncellent. "Je comprends tout le monde qui fait grève, je comprends très bien mais au bout d’un moment, ça devient invivable", commente un homme. "C’est sale, c’est très sale par rapport à une très belle ville donc il faut y remédier très rapidement", ajoute une passante. En terrasse, les tas d’ordure jouxtent les tables des clients.



Les restaurateurs inquiets

Jean-Baptiste, un restaurateur, s’inquiète pour son chiffre d’affaires. Les odeurs ne vont pas l’aider à attirer des clients. "Je pense que cette semaine, si ça continue, on va devoir fermer une partie de la terrasse", révèle-t-il. À Antibes (Alpes-Maritimes), les poubelles ne sont pas ramassées non plus. Les grévistes tiennent bon et ne veulent pas entendre parler d’un report de l’âge légal à la retraite à cause de la pénibilité de leur travail.