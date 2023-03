Grève des éboueurs : le maire du 15e arrondissement de Paris réclame "un service minimum" et "la réquisition" de personnels

Philippe Goujon a estimé sur franceinfo que si "la grève est un droit", l'absence de ramassage des ordures menace "l'hygiène de toute la capitale".

Le maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon, a demandé lundi 13 mars sur franceinfo "un service minimum" du ramassage des ordures ménagères et "la réquisition d'un certain nombre de personnels", alors que les éboueurs de la Ville de Paris sont en grève contre la réforme des retraites depuis une semaine. Ce sont 5 600 tonnes de déchets qui restent non ramassés dans la capitale.

"Je souhaite que l'État permette la réquisition d'un certain nombre de personnels dans les usines d'incinération ou les centres de déchets" afin de "débloquer les dépôts", précise Philippe Goujon. Il appelle à ce que "la police débloque les dépôts des bennes".

"C'est l'hygiène de toute la capitale qui est en cause." Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris sur franceinfo

"C'est un service public essentiel qui est assumé par le ramassage des ordures ménagères", ajoute le maire du 15e arrondissement de Paris. "Donc il est indispensable qu'un service minimum se mette en place, que les sites bloqués soient débloqués et que des réquisitions se fassent." Il a demandé à la société Pizzorno, qui assure le ramassage dans l'arrondissement parisien, "de faire monter des bennes de province pour collecter les ordures". Il assure également que "des bennes sont arrivées ce lundi après-midi pour collecter les axes prioritaires".



Des étudiants accusés de bloquer le dépôt de Vitry-sur-Seine

Philippe Goujon affirme que le blocage du ramassage des déchets du 15e arrondissement est le fait "d'étudiants de la faculté de Créteil, venus bloquer le dépôt de Vitry, empêchant les ouvriers de travailler". Il s'agit selon lui d'une "entrave à la liberté du travail", dit-il, précisant que la société Pizzorno "s'apprête à porter plainte pour sabotage de l'outil de travail". Il évoque aussi "une benne à ordures du dépôt de Vitry qui a été sabotée", dont "les freins ont été trafiqués".

"La grève est un droit", assure encore Philippe Goujon. "Mais dans certains cas, il ne s'agit pas de grève mais de blocage de dépôts de bennes à ordures par des personnes totalement étrangères au service de collecte des ordures ménagères. Et là, c'est effectivement répréhensible."