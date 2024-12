Grève de la fonction publique : le point sur la mobilisation région par région

Malgré la censure du gouvernement Barnier, des milliers de fonctionnaires manifestent jeudi 5 décembre, notamment contre le passage d'un à trois jours de carence, la baisse de l'indemnisation pendant les arrêts maladie, ou encore le gel de leur point d'indice. La fonction publique est en grève ce jeudi et le mouvement touche les écoles, les hôpitaux ou encore les administrations.

Tour de France des mobilisations avec le réseau France Bleu, le point à 13h30.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, plusieurs milliers de manifestants ont grossi les cortèges à Marseille, Arles, Toulon, et Draguignan, détaille France Bleu Provence. Des rassemblements ont aussi eu lieu à Gap (Hautes-Alpes), ou Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Le cortège marseillais s'est élancé à 10h30 sous les slogans "Pour une VIe République" ou "Pour la démission de Macron" écrits sur les pancartes des manifestants qui ont défilé sur la Canebière. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées aux Réformés. Le défilé doit rejoindre la préfecture.

Les manifestants à Marseille se sont retrouvés aux Réformés pour la journée de mobilisation de la fonction publique

Devant certains établissements des rassemblements ont été organisés. Dès 7h45 jeudi matin, par exemple, une vingtaine de professeurs s'est réunie à Aix-en-Provence devant le portail du collège Rocher du Dragon, avant de rejoindre la manifestation marseillaise.

Dans le Vaucluse, Avignon a rassemblé un millier de personnes, a constaté France Bleu Vaucluse jeudi matin. Malgré l'adoption de la motion de censure et la démission du Premier ministre, les principaux syndicats ont maintenu cette journée de mobilisation. Les manifestants se sont retrouvés devant la cité administrative, avant de déambuler dans Avignon intramuros.

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le Puy-de-Dôme, environ 5 000personnes ont défilé dans les rues de Clermont-Ferrand. Des fonctionnaires mais aussi étudiants, a observé France Bleu Pays d'Auvergne. Le cortège s’est fait en deux temps : d’abord avec les principaux syndicats, CGT en tête, puis plus loin, un second cortège universitaire, étudiants et enseignants. Dans les deux, des "Macron démission" ont été scandés.

D'autres manifestations ont été organisées dans les principales villes auvergnates : Montluçon, Moulin, Vichy, Le Puy et Aurillac.

Pays de la Loire

À Nantes (Loire Atlantique), 6 700 manifestants se sont rassemblés, d'après la préfecture. Dans la foule, des centaines de drapeaux de syndicats et pancartes flottaient dans les airs : CHU de Nantes, collèges et lycées de l'agglomération, structures culturelles… a observé France Bleu Loire Océan.

Grève des fonctionnaires : "comme si les fonctionnaires étaient responsables du déficit" pour la CFDT en Pays de la Loire

Grève des fonctionnaires : "comme si les fonctionnaires étaient responsables du déficit" pour la CFDT en Pays de la Loire

De nombreux fonctionnaires sont venus car d'après eux, "la fonction publique est en train d'être massacrée", estime une enseignante gréviste. Des fonctionnaires territoriaux du département étaient aussi présents.

Toujours selon la préfecture, 700 personnes se sont aussi réunies à Saint-Nazaire.

En Loire-Atlantique et en Vendée, cinq mobilisations sont attendues jeudi.

Nouvelle Aquitaine

En Haute-Vienne, à Limoges, 2 500 personnes ont manifesté dans les rues dès 10h30 jeudi matin. Dans ce département, 60% des grévistes sont des enseignants du 1ᵉʳ degré, rappelle France Bleu Limousin. Ils sont 50% dans les collèges et lycées. À Limoges, l'ensemble des agents France Travail, ex-Pôle Emploi, débrayent toute la journée.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, près de 2 000 personnes ont défilé à Pau, a constaté France Bleu Béarn Bigorre. Ils se sont réunis dans le centre-ville.

À Guéret (Creuse), 500 personnes se sont retrouvées pour défendre la fonction publique, selon France Bleu Creuse. Une mobilisation à l'appel de six syndicats creusois, rejointe par plusieurs partis de gauche.

Près de 500 personnes ont manifesté jeudi 5 décembre à Guéret pour défendre les services publics. Une mobilisation à l'appel de six syndicats creusois, rejointe par plusieurs partis de gauche.



Dans les écoles primaires, la FSU prévoyait 70% de grévistes mercredi. Il n'y a pas de ramassages des poubelles jaunes dans une dizaine de communes. La piscine de la Souterraine (Creuse) restera portes closes jeudi.

Normandie

À Caen (Calvados), environ 2 000 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, a suivi France Bleu Normandie.

Occitanie

À Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1 200 fonctionnaires ont défilé, selon la police, jeudi matin, rapporte France Bleu Béarn Bigorre.

Bourgogne-Franche-Comté

Dans le Doubs, 1 500 manifestants ont déflié à Besançon, selon le syndicat CGT. Ils sont partis de la gare Viotte, avant d'arpenter le centre-ville, a constaté France Bleu Besançon. Comme partout en France, professeurs, agents territoriaux, hospitaliers ou d'Enedis se mobilisent ce jeudi en Franche-Comté, à l'appel de sept syndicats.

À Belfort (Territoire de Belfort), près de 600 personnes ont manifesté au plus fort de la mobilisation selon le comptage des forces de l'ordre, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. Les manifestants se sont d'abord rassemblés devant la Maison du Peuple, jusqu'à la Place d'Armes.

D'autres manifestations sont prévues jeudi après-midi dans la région : place de la République à Vesoul (Haute-Saône) à 14h ; place de la Liberté à Lons-le-Saunier (Jura) à 15h ; place d'Arçon à Pontarlier (Doubs) à 17h.

Centre-Val de Loire

Dans l'Indre, 450 personnes ont battu le pavé à Châteauroux pour défendre les services publics, a comptabilisé France Bleu Berry. La mobilisation est très suivie dans l'Indre : la FSU dénombre 60% de grévistes chez les enseignants du premier degré dans le département. Le syndicat dénombrait entre 35 et 40 écoles fermées. Des policiers, des enseignants, ou encore des salariés de crèche étaient présents dans le cortège. Parti de la place de la République peu après 10 heures, il s'est ensuite dirigé vers la cité administrative. Un second point de rassemblement devaitse tenir à l'hôpital de Châteauroux, à partir de 13 heures.