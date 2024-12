Grève dans la fonction publique : une forte mobilisation attendue dans les écoles

Les fonctionnaires seront en grève, jeudi 5 décembre. Au cœur de leur colère, notamment, les trois jours de carence non remboursés lors des arrêts maladies. Le secteur de l’Éducation devrait être fortement mobilisé.

Devant une école maternelle, qui sera fermée jeudi 5 décembre, les parents ont une préoccupation : comment s’organiser ? Prévenus une semaine plus tôt, la plupart des parents s’adaptent et soutiennent les enseignants. "J’ai la chance de travailler, donc ça va être télétravail avec ma fille", relativise un homme. "Ils ont toujours raison de faire un peu grève, il y a toujours des revendications", ajoute une femme.

Trois points cristallisent les colères

Selon les syndicats, 75% des enseignants pourraient se mettre en grève dans les écoles, et 50% dans les collèges et lycées. Trois points du projet de loi finances cristallisent les colères : le gel du point d’indice et des salaires, les 3 155 suppressions de postes en maternelle et primaire, et l’augmentation des jours de carence. En cas d’arrêt maladie, un jour de salaire est actuellement retenu, contre trois dans le projet de loi. La mobilisation pourrait être la plus importante dans l’Éducation nationale depuis janvier 2021.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus