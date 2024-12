Grève dans la fonction publique : écoles, transports... à quoi faut-il s'attendre jeudi 5 décembre ?

Une journée noire s’annonce, jeudi 5 décembre, dans les écoles et les transports aériens. Elle devrait être très suivie, notamment dans l'éducation avec jusqu'à 65% de grévistes dans le primaire. Le point sur la situation.

En prévision de la grève des enseignants, jeudi 5 décembre, un père de famille de Chilly-Mazarin (Essonne) gardera lui-même ses deux enfants, qui n’auront pas classe. "Heureusement que j’ai un patron qui est conciliant", dit-il. Pour les familles sans solution de garde, la mairie a prévu un service minimum d’accueil, dans un centre de loisirs.

Des perturbations dans les transports

Après les cheminots et les agriculteurs, c’est au tour des fonctionnaires de faire grève. Ils s’opposent au projet d’économie du budget 2025, et réclament plus de moyens humains et financiers pour la fonction publique. Des perturbations sont également à prévoir dans les airs : à Orly (Val-de-Marne), 25% des vols pourraient être annulés à partir de 18 heures. Des retards et perturbations sont également prévus à Roissy (Val-d'Oise), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Toulouse (Haute-Garonne) durant toute la journée. Du côté de la SNCF, aucune difficulté n’est prévue.

