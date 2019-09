Hôpital Saint-Joseph : un centre de santé aide les urgences

Elle se présente aux urgences à cause d'une vilaine douleur au pied qui l'empêche quasiment de marcher. Comme le veut la procédure à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, Halyet Majoul est rapidement reçue par une équipe d'infirmières, qui observe et interroge. En quelques minutes et après un coup de fil aux médecins du service, la décision tombe : la patiente ne relève pas des urgences, elle est orientée vers un médecin généraliste à l'extérieur.

Une réorientation des patients vers les médecins généralistes

"Beaucoup de patients préfèrent rester aux urgences, quitte à attendre jusqu'à huit heures pour voir le médecin des urgences. Généralement, quand on renvoie les patients vers le médecin généraliste, ils avancent les frais. Ici, pas forcément", explique Vanessa Da Silva Cerqueira, infirmière à l'hôpital Saint Joseph. Réorientée, Halyet Majoul se dirige vers le centre de santé situé à quelques mètres des urgences pour consulter les médecins généralistes, qui essaient d'absorber le flux de patients supplémentaires.

