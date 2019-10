GRAND FORMAT. "Urgentiste, c'est une vie de fou" : immersion pendant 24 heures aux urgences de l'hôpital de Martigues

Le soleil n'est pas encore levé que l'équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur), médecin et infirmière, est sur le départ. Une jeune fille de 15 ans a été renversée, tôt ce matin, par une voiture à Port-Saint-Louis (Bouches-du-Rhône), à environ une vingtaine de minutes. C'est la première sortie du lundi pour les urgentistes. A Martigues, 90% de ces sorties sont pour du médical, du malaise à la douleur thoracique. "C'est un camion hyper armé, on peut même réanimer plusieurs personnes", décrit l'infirmière. Deux "lignes Smur" sont rattachées à l’hôpital, ce qui n’est pas le cas de tous les centres hospitaliers. L'inconvénient, c'est qu'à chaque sortie, le service des urgences perd deux soignants, voire quatre, quand les deux véhicules sont réquisitionnés, comme c'est souvent le cas.

Face à "l'aquarium", le bureau du personnel soignant positionné stratégiquement au centre du service, huit brancards sont installés de façon permanente et occupés une majeure partie du jour et de la nuit. Un simple rideau sépare trois d’entre eux mais n’offre aucune intimité à ses occupants. "Je ne supporte plus de voir des personnes âgées comme ça, allongées tant bien que mal sur des brancards dans le couloir. Ce n’est pas possible, on manque de place", déplore Olivier, un des médecins de garde. Stéphane Luigi, le chef de service, renchérit en rappelant que si les chambres communes ont été supprimées dans les années 1970, aujourd'hui c’est "pire".

La lumière du jour pointe, les infirmières de chambre font le tour des patients hospitalisés. Ils sont six en UHCD ce matin. Température, prise de sang, vérification de la tension et petit déjeuner pour chacun. A côté, dans une des salles de déchoquage, les deux infirmières "box" forment une troisième consœur au maniement des outils. Un peu plus loin, deux autres collègues font le réassort des médicaments.

Il est 9 heures, une alarme retentit. Comme tous les matins, les agents incendie effectuent des tests. Médecins et internes sont enfermés dans la salle de réunion pour faire un point sur chaque patient. La relève des infirmiers et aides-soignants a eu lieu une heure plus tôt. Le va-et-vient incessant des ambulances et des camions de pompiers a commencé. Enfants accidentés dans la cour d'école et personnes âgées tombées dans leur salle de bain se succèdent. "Certaines maisons de retraite n'assurent pas un suivi médical approprié et nous retrouvons les pensionnaires aux urgences", souffle un interne.

Pour limiter l'engorgement matinal, un circuit court a été mis en place avec trois box de consultations équipés comme un cabinet de médecin. "Plus vite on évalue, plus la prise en charge peut être rapide", explique Florence, l'IOA du matin. A l'instar de ce petit garçon de 8 ans, qui, peu de temps après une chute "en rentrant de récréation", est suturé par un interne.

Parmi les patients se trouvent également des urgences psychiatriques. Au sein de l'équipe, une infirmière et un psychiatre de garde, trois jours par semaine, assurent le suivi de ces personnes. "Dites-lui de partir, je vais la tuer ! Dites-lui !", éructe une femme d’une soixantaine d’années que les pompiers ont retrouvée au bord de sa fenêtre. Rabia, l'infirmière-psy, tente de la calmer.