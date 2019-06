DIRECT. Hôpitaux : nouvelle journée de grève sur fond de crise aux urgences

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SANTE

: Dans quelques minutes doit débuter une conférence de presse de l'intersyndicale devant le ministère de la Santé. Les fédérations santé des syndicats CGT, FO, SUD et CFE-CGC appellent en effet aujourd'hui à "une journée de mobilisation et de grève nationale". Que réclament-ils ? Direction notre article pour le savoir.

: Alors qu'une intersyndicale appelle à une grève générale dans les hôpitaux pour protester contre le manque de moyens, Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, annonce sur franceinfo des embauches, corrélées, promet-il, à l'augmentation du nombre de patients.





: Bientôt neuf heures ! Voici le point sur l'actualité :



• Le personnel des hôpitaux et des maisons de retraites est appelé à la grève ce matin par plusieurs syndicats, qui réclament plus de moyens alors que le Sénat doit adopter aujourd'hui le projet de loi Santé porté par Agnès Buzyn.



• Il est âgé de 20 ans et n'est pas titulaire du permis de conduire. Le chauffard soupçonné d'avoir renversé deux enfants dimanche à Lorient (Morbihan) a été identifié par les autorités et est toujours, avec sa passagère, activement recherché.



• Il était le "premier love" de nombreux amateurs français de basket. A 37 ans, et avec une armoire à trophées bien remplie, Tony Parker a annoncé hier qu'il prenait sa retraite sportive.



• L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron présiderait jeudi matin aux Sables-d'Olonne "une cérémonie en la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM décédés et en l'honneur des gens de mer".