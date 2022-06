DIRECT. Crise de l'hôpital : des rassemblements prévus dans au moins 50 villes pour une nouvelle journée de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HOPITAL

: Faisons à nouveau le point sur les principales infos de ce mardi :



Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à la mobilisation pour réclamer des recrutements et des hausses de salaires, sur fond de crise des urgences. Des rassemblements sont attendus, notamment à Paris.



Après la mort d'une femme touchée par un tir de la police samedi à Paris, la garde à vue des trois policiers présents a été prolongée.



"D'intenses combats de rue se poursuivent" à Sievierodonestk, affirmait Volodymyr Zelensky hier soir. Dans cette ville clé de la province de Louhansk, "la situation change toutes les heures", selon le maire.

: "J'ai trouvé un travail de subsistance à l'usine. Je suis partie trop longtemps. J'ai fait mon travail de deuil de l'hôpital."



Et si l'obligation vaccinale était levée, les soignants suspendus ne reprendraient pas tous le travail. Depuis septembre dernier et l'entrée en vigueur de la mesure, certains, comme Emilie, m'ont raconté avoir tourné la page, par nécessité de trouver un revenu ou par rejet de l'institution et de certains collègues avec qui les relations s'étaient tendues. Ils ont aussi du mal à croire à leur possible réintégration : Emmanuel Macron avait ouvert la porte en avril, mais veut attendre que le Conseil scientifique qualifie le Covid-19 d'"endémique". La HAS, qui devait être saisie pour avis, ne l'a pas encore été. Plus de détails dans mon article.

: Réintégrer les non-vaccinés permettrait, en revanche, de renforcer les effectifs des hôpitaux, raison pour laquelle des personnalités comme Patrick Pelloux appellent à le faire. Mais, neuf mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, il n'existe pas de décompte du nombre de soignants écartés pour cette raison : à l'automne, le chiffre de 7 930 soignants avait été avancé, mais il est susceptible d'être incomplet et d'avoir beaucoup évolué depuis. Impossible, donc, de mesurer l'utilité de leur retour pour l'hôpital piblic.

: "L'argument épidémiologique était vrai et pourrait le redevenir [en cas de nouvelle vague]. C'est à ce moment-là que le risque que ces personnes soient infectées est fort. Et si elles sont au contact de patients fragiles, on fait courir un risque à ces patients."



Sans surprise, les épidémiologistes ont plutôt tendance à défendre la suspension des personnes non vaccinées. Ils rappellent que le vaccin n'empêche pas la contamination, mais réduit le risque. Et qu'il est loin d'être impossible qu'une nouvelle vague épidémique frappe la France dans les mois à venir.

: La crise des urgences et le manque criant d'effectifs dans les hôpitaux contribuent à remettre sur la table une mesure qui n'était plus vraiment débattue : l'obligation vaccinale pour les soignants. La CGT, notamment, en fait une revendication dans le cadre du mouvement social organisé aujourd'hui. Mais cette idée soulève de nombreuses questions : n'est-ce pas encore risqué sur le plan sanitaire ? Les soignants suspendus sont-ils assez nombreux pour changer la donne ? Et veulent-ils retrouver leur travail ? Je tente d'y répondre dans cet article.









(RAFAEL HENRIQUE / SOPA IMAGES / SIPA)



: "Il faut réformer, désengorger et débureaucratiser l'hôpital parce qu'on en crève" 🗨 @BrunoRetailleau, sénateur et président du groupe LR au Sénat, sur la crise des hôpitaux ▶ #Les4V https://t.co/YleGvWoLCT



: En ce jour de mobilisation à l'hôpital public, Bruno Retailleau défend sur France 2 la création d'une année supplémentaire d'études pour les futurs médecins généralistes, durant laquelle ils devraient exercer "dans un désert médical", pour "désengorger" les urgences. Le chef de file des sénateurs LR plaide aussi pour des hôpitaux gérés de façon plus "artisanale", où "les grandes décisions puissent être prises par des médecins".

: La Croix est le seul quotidien national qui met en avant la journée de mobilisation dans les hôpitaux. Il souligne que le manque de moyens et le sentiment de "perte de sens" ne concernent pas que le système de santé, mais aussi le service public en général, et notamment l'Education nationale et la justice.





: Une semaine après l'annonce par Emmanuel Macron d'une "mission flash" pour trouver des solutions à la crise des urgences, neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une journée d'actions aujourd'hui. La CGT, à l'initiative, recense des rassemblements prévus dans 50 villes. A Paris, un rassemblement aura lieu à 13h30 devant le ministère de la Santé.

: Commençons par un point sur les principales actus de ce mardi :



Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à la mobilisation pour réclamer des recrutements et des hausses de salaires, sur fond de crise des urgences. Des rassemblements sont attendus, notamment à Paris.



Boris Johnson va rester le Premier ministre du Royaume-Uni. Il a sauvé sa tête lors d'un vote de confiance des députés conservateurs, mais le score illustre la fragilité de sa position (211 voix pour et 148 contre).





• Les informations selon lesquelles la Russie "vole" des céréales ukrainiennes pour "les vendre à son propre profit" sont "crédibles", ont jugé les Etats-Unis. "Tout cela est délibéré", a accusé le chef de la diplomatie, Antony Blinken.