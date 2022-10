Grève à la RATP : les syndicats appellent à la mobilisation le 10 novembre

Nouvelle mobilisation dans le métro en vue. Les syndicats de la RATP (la CGT, Force ouvrière, Solidaires, La Base et l'Union nationale des syndicats autonomes) appellent à un mouvement de grève le jeudi 10 novembre. "L'intersyndicale a déposé ce jour un préavis de grève du mercredi 9 novembre 22h00, au vendredi 11 novembre 7 heures", ont précisé les organisations lundi 24 octobre dans un communiqué publié sur Twitter.

Côté RATP, une journée de grève massive se prépare pour le 10 novembre. pic.twitter.com/l1ALAaxVGl — CGTCheminotsTrappes (@CGTrappes) October 24, 2022

L'objectif affiché : "0 métro, 0 RER". Les syndicats disent réagir au "mépris" de la direction "envers la catégorie conduite", jugé "à l'image du dialogue social". Ils demandent une reconnaissance des qualifications des employés et une augmentation des salaires indexée à l'inflation.

Plus largement, la CGT a appelé à deux nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle, les 27 octobre et 10 novembre, pour réclamer une augmentation des salaires, a affirmé vendredi la secrétaire du syndicat Céline Verzeletti. La mobilisation du mardi 18 octobre a réuni 107 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 manifestants, d'après la CGT, avec des grèves notamment dans le secteur pétrolier, le nucléaire et les transports publics.